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«Челси» поборется за спортивного директора «Бетиса» с клубом из Саудовской Аравии

«Челси» поборется за спортивного директора «Бетиса» с клубом из Саудовской Аравии
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Спортивный директор «Бетиса» Рамон Планес заинтересовал несколько клубов.

По информации Estadio Deportivo, его хочет подписать «Челси». Лондонский клуб следит за его работой. Отмечается, что Планес является другом главного тренера «синих» Маурисио Почеттино.

Также Рамоном интересуется саудовский «Аль-Иттихад», который готов предложить ему контракт на три сезона с большей зарплатой.

В «Бетисе» уверены, что Планес останется и продолжит работать в клубе, контракт с которым действует до лета 2026 года. Рамон стал спортивным директором клуба в мае этого года.

До этого он работал на аналогичной должности в «Оспиталете», «Льейде», «Алавесе», «Расинге», «Эспаньоле», «Тоттенхэме», «Эльче», «Райо Вальекано» и «Барселоне».

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