Ивич: ментальность молодых игроков «Краснодара» ― супер. С детства правильный характер

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о ментальной составляющей футболистов южного клуба. Он высоко оценил ментальную подготовку воспитанников «быков».

«У нас нет психолога. Мы всё делаем сами. Тренерство же – это не только тактика и физика. Это ещё и работа с личностями. Мы вместе каждый день, постоянно общаемся. Например, у нас есть группа игроков, которые вышли из академии «Краснодара». Так вот у них очень правильное мышление, очень позитивное. Их ментальность ― супер, они всегда стараются получать удовольствие от футбола, но при этом ещё и усердно работают, потому что хотят победить. В них с детства заложили правильный характер. Когда ты играешь в шахматы или карты, ты не хочешь проигрывать. Здесь то же самое», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.