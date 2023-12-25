«Ростов» и «Динамо» — лучшие команды РПЛ по xG после 18 туров

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги представила отчёт по первой части сезона-2023/2024 чемпионата, в котором представлены различные статистические показатели.

Исходя из данных в отчёте, лучшими командами первой части чемпионата России по ожидаемым голам (xG) являются «Ростов» и «Динамо». Ростовчане лидируют по данному показателю, набрав 32,58 xG. Москвичи расположились на втором месте с показателем 31,88 xG.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Ростов» с 21 очком — десятый.