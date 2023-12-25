Наумов: исполнив песню про «Зенит», Дзюба подпортил себе имидж в фанатской среде

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на то, что нападающий железнодорожников Артём Дзюба спел фанатскую песню «Зенита», в составе которого выступал ранее.

«Фанатские движения у нас очень своеобразные, со своими ритуалами и законами, которые нельзя нарушать. Когда я работал в «Локомотиве», очень много с ними встречался. Нарушать их законы никому не следует. У меня был случай, когда работала сотрудница и зашли фанаты с требованием её уволить. Я спросил почему, если она хорошо работает и меня устраивает. Они говорят: «Она вышла замуж на фаната «Торпедо». Их требование я не выполнил, но было такое. У них своеобразные закрытые сообщества. Конечно, песню Дзюбы про «Зенит» они воспримут негативно. Будут какие-то свистки в его адрес и критические высказывания. У фанатов «Локомотива» сложные взаимоотношения с «Зенитом».

Дзюба подпортил себе имидж в фанатской среде. Не знаю, для чего он это делает. Это эпатажный парень. Как футболист он мне нравится, но как человек иногда выкидывает такое, что для меня неприемлемо. Вряд ли это скажется на его игре. У Дзюбы работает так — когда к нему плохо относятся, он закусывает удила и играет ещё лучше. Но негатив со стороны фанатов будет», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.