РПЛ заявила, что Fan ID оформили более 1,5 млн человек

Российская Премьер-Лига опубликовала подробный отчёт по итогам первой части сезона-2023/2024. В нём была затронута тема посещаемости матчей элитного дивизиона чемпионата России после введения паспорта болельщика.

Так, по данным РПЛ, Fan ID оформили 1,588 млн человек. Из них 275,5 тыс. — это дети в возрасте до 14 лет. При этом за 2023 год карту болельщика оформили более миллиона человек.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Спартак» (30) — пятый.