Зарема Салихова: за «Спартаком» наша семья смотрит без попкорна!

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос, следит ли её семья за московским клубом после ухода из него. Также она высказалась об ответственности, которая была возложена на неё с мужем во время работы в «Спартаке».

«Как наша семья наблюдает за „Спартаком“? Смотрим без попкорна! Давления я никогда не боялась, как и ответственности. За свои ошибки отвечали личными средствами, за вывеской не прятались и не отмалчивались. Тем, кто боятся, лучше оставаться консультантами.

Если проанализировать, то всё вполне логично. Прежняя инерция прекратилась. Новые механизмы в деле», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, летом 2022 года «Лукойл» выкупил 100% акций «Спартака» у Леонида Федуна, который ранее владел клубом 18 лет.