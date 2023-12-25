Тренер «Краснодара» Ивич: Медведев мой любимый теннисист после Джоковича

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Владимир Ивич рассказал о своей любви к теннису и назвал любимых представителей этого вида спорта.

«Я люблю теннис. Джокович ― величайший. Даже вопросов быть не может. Он стал величайшим ещё два года назад. То, что Новак продолжает делать в 36 лет, немыслимо. Даже если бы он был британцем, американцем, испанцем, я бы всё равно сказал, что он величайший. Это лучший атлет последних 10 лет во всех видах спорта. То, что он из Сербии, — гордость для нас. Теннис — спорт для богатых людей. И то, что парень из маленькой страны пришёл и победил всех, – супер. Публика всегда была против Джоковича, против него было всё, но у него невероятная ментальная сила. Я его огромный фанат, как и почти все сербы. Джокович заставляет Сербию просыпаться в четыре утра ради его матчей — и я просыпаюсь вместе со всеми.

Мне однажды удалось с ним пообщаться на греческом острове. Новак очень скромный и приятный, всегда чутко относится к фанатам и много делает для сербов, для детей. У него огромное сердце. Медведев? Мой любимый игрок после Джоковича! Когда Новак закончит, я буду болеть за Даниила. Мне нравится стиль Медведева, нравятся те сумасшедшие вещи, которые он иногда делает. Я люблю в нём то, что он всегда честен перед самим собой на корте и демонстрирует в игре свою личность. И никогда не притворяется. Они похожи в этом с Новаком», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.