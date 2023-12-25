Разница голов «Зенита» после 18 туров ухудшилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым сезоном

Российская Премьер-Лига опубликовала подробный отчёт по итогам первой части сезона-2023/2024. В нём приведено сравнение результативности команд после 18 туров чемпионата в нынешнем и прошлом сезоне.

В этой статистике особенно выделяется «Зенит», баланс голов которого ухудшился почти в 2,5 раза. В прошлом сезоне к зимнему перерыву сине-бело-голубые забили 50 голов и пропустили всего семь. В нынешнем сезоне — 17 пропущенных и 35 забитых. Таким образом, «Зенит» забил на 15 голов меньше и пропустил на 10 мячей больше после 18 туров, чем в прошлом сезоне.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.