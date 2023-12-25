РПЛ превосходит чемпионат Франции по среднему количеству голов за матч в этом сезоне

Российская Премьер-Лига опубликовала подробный отчёт по итогам первой части сезона-2023/2024. В нём есть не только внутренняя статистика, но и сравнение РПЛ с топ-чемпионатами.

Так, Российская Премьер-Лига превосходит чемпионат Франции по среднему количеству голов за матч. В РПЛ за 18 туров (144 матча) было забито 370 голов — в среднем 2,6 гола за матч. В чемпионате Франции за 15 туров и 135 матчей забили 340 голов — по 2,5 гола за матч в среднем.

Отметим, что с показателем 2,6 гола за матч в среднем также проходит нынешний сезон итальянской Серии А.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. Действующий чемпион, «Зенит», на втором месте (36 очков).