«Манчестер Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА, в топ-3 — «Бавария» и «Реал»

УЕФА на своём официальном сайте представил рейтинг лучших клубов Европы в сезоне-2023/2024. Первую строчку в нём занял английский «Манчестер Сити», действующий победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Топ-10 лучших клубов Европы, согласно актуальному рейтингу УЕФА, выглядит следующим образом:

«Манчестер Сити» (Англия). «Бавария» (Германия). «Реал» (Испания). «ПСЖ» (Франция). «Ливерпуль» (Англия). «Интер» (Италия). «Лейпциг» (Германия). «Челси» (Англия). «Манчестер Юнайтед» (Англия). «Рома» (Италия).

Лучшим российским клубом в рейтинге УЕФА стал петербургский «Зенит», действующий чемпион страны. Сине-бело-голубые заняли 78-е место в списке.

Отметим, что «Манчестер Сити» стал лучшим клубом в рейтинге УЕФА во второй раз подряд.