«Манчестер Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА, в топ-3 — «Бавария» и «Реал»
УЕФА на своём официальном сайте представил рейтинг лучших клубов Европы в сезоне-2023/2024. Первую строчку в нём занял английский «Манчестер Сити», действующий победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
Топ-10 лучших клубов Европы, согласно актуальному рейтингу УЕФА, выглядит следующим образом:
- «Манчестер Сити» (Англия).
- «Бавария» (Германия).
- «Реал» (Испания).
- «ПСЖ» (Франция).
- «Ливерпуль» (Англия).
- «Интер» (Италия).
- «Лейпциг» (Германия).
- «Челси» (Англия).
- «Манчестер Юнайтед» (Англия).
- «Рома» (Италия).
Лучшим российским клубом в рейтинге УЕФА стал петербургский «Зенит», действующий чемпион страны. Сине-бело-голубые заняли 78-е место в списке.
Отметим, что «Манчестер Сити» стал лучшим клубом в рейтинге УЕФА во второй раз подряд.
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