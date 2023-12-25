Ивич ― о войне в Югославии: в день моего рождения в 500 метрах от меня разорвалась бомба

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о бомбардировках Югославии. Специалист рассказал, что в день рождения недалеко от него разорвалась бомба.

«То, что случилось с моей страной, ― большая несправедливость. Я никогда этого не забуду. Много плохих вещей произошло в прошлом. Я был частью этого. В 1999 году я несколько месяцев жил под обстрелами в Белграде. Это была война могущественной НАТО с одной небольшой страной. Но сербы могут гордиться тем периодом. Я не буду обсуждать политику, но мы гордые люди. Уверен, что мы были на правильной стороне истории. Хотя я понимаю, что у каждого своя история, что она может быть рассказана по-разному. Сейчас мне 47 лет, я понимаю многие вещи после того, что случилось. Но мне хочется верить, что мир начал меняться в лучшую сторону. Мы знаем, что сейчас происходит в мире, и очень важно, в какую сторону это развернётся в ближайшие годы.

Это было страшно, опасно и странно. Бомбы же прилетали не только по местам нахождения военных, но и по обычным зданиям, по посольствам. Однажды разбомбили посольство Китая. Я это прекрасно запомнил, потому что это был мой день рождения. Я отмечал его в ресторане, а в здание посольства в пятистах метрах прилетела бомба. Никогда не смогу это забыть. Бывало так, что бомбёжка начиналась в два ночи и заканчивалась под утро. И при этом снарядов было столько, что ночью казалось, что на улице день, ― настолько было светло. Это шрам на нашем сердце. Уверен, если сейчас найти людей, которые принимали решения обо всём этом, и спросить их, зачем они это делали, то им станет стыдно за самих себя», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.