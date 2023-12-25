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В 18 турах РПЛ нынешнего сезона сыграли представители 48 стран

В 18 турах РПЛ нынешнего сезона сыграли представители 48 стран
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги представила отчёт по первой части сезона-2023/2024 чемпионата, в котором представлены различные статистические показатели.

Согласно данным отчёта, в заявке клубов РПЛ находятся представители 48 стран с пяти континентов. Наибольшее количество легионеров в чемпионате России приехало из Бразилии (11). Второе место делят между собой Беларусь и Сербия (по 12).

Фото: Скриншот с сайта РПЛ

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

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