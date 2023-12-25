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Главный тренер «Краснодара» Ивич назвал самый тяжёлый период своей карьеры в клубе

Главный тренер «Краснодара» Ивич назвал самый тяжёлый период своей карьеры в клубе
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о самом тяжёлом периоде своей работы в российском клубе.

«Начало. Я вникал в проблемы команды. Пытался понять, почему команда могла себе позволить вести 3:0 и закончить матч 3:4. Или, например, проиграть «Оренбургу» 1:5. Было очень тяжело изменить ментальность некоторых игроков, убедить играть до конца. Не все это понимали. Но прелесть в том, что футболисты всегда дадут тренеру больше всего информации.

Когда я пришёл в клуб, я постоянно задавал вопросы игрокам, а они были со мной очень открыты ― каждый рассказывал, что его волнует. И мы начали улучшать наши слабости. Мы точно стали сильнее по сравнению с самым началом. Игроки поверили нам и стали толкать друг друга к тому, чтобы стать сильнее», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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