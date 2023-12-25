Игрок «Динамо» Лесовой подпишет контракт с «Маккаби» из Хайфы — Sport5

Вингер московского «Динамо» Даниил Лесовой в ближайшее время подпишет контракт с израильским клубом «Маккаби» из Хайфы. Об этом сообщает Sport5.

В нынешнем сезоне на счету Лесового 13 матчей за бело-голубых во всех турнирах и один результативный пас. В восьми сыгранных матчах РПЛ этого сезона Лесовой суммарно провёл на поле 83 минуты. Контракт Даниила с «Динамо» действует до конца июня 2025 года. Футбольно-аналитический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,8 млн.

25-летний футболист является воспитанником академии киевского «Динамо». За свою карьеру Лесовой успел поиграть за вторую команду санкт-петербургского «Зенита» и тульский «Арсенал». На уровне юношеских и молодёжных сборных Даниил представлял сначала Украину, а затем Россию.