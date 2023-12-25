«Манчестер Юнайтед» намерен подписать форварда «Болоньи» Зиркзее

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, нидерландский футболист стал одной из главных трансферных целей «красных дьяволов». Отмечается, что итальянский клуб оценивает своего нападающего ориентировочно в € 35-40 млн. 50% от потенциальной суммы трансфера «Болонья» перечислит «Баварии» (бывший клуб Зиркзее. — Прим. «Чемпионата»).

Зиркзее выступает за «Болонью» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее стали известны планы руководства «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно.