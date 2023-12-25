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Бералдо, которым интересовался «Зенит», подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ» — Романо

Бералдо, которым интересовался «Зенит», подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ» — Романо
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Защитник бразильского «Сан-Паулу» Лукас Бералдо в ближайшее время подпишет пятилетний контракт с французским «ПСЖ», ранее игроком интересовался санкт-петербургский «Зенит», сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский игрок уже на этой неделе пройдёт медицинские тесты, а потом о сделке будет объявлено официально. Парижский клуб заплатит «Сан-Паулу» за трансфер футболиста € 20 млн.

Напомним, ранее российский «Зенит» перебил предложение французской команды, предложив бразильцам € 25 млн за Бералдо, однако игрок перейдёт в «ПСЖ».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Сан-Паулу» 48 игр и отметился одним забитым мячом. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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