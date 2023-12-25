«Барселона» с юмором представила новичка Витора Роке

Пресс-служба испанской «Барселоны» с юмором представила новичка команды 18-летнего Витора Роке.

Бразильский футболист должен официально присоединиться к сине-гранатовым 27 декабря, однако уже сейчас команда показала Роке в футболке «Барселоны».

Роке является воспитанником «Америка-МГ» и «Крузейро». Весной 2022 года присоединился к «Атлетико Паранаэнсе», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4,7 млн. При этом бразильский клуб продал 18-летнего футболиста «каталонцам» за € 40 млн при рыночной стоимости € 32 млн.

В нынешнем сезоне Витор сыграл за команду 44 матча во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал восемь голевых передач.

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