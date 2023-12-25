Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» и «Атлетико» интересуются украинским форвардом Довбиком

«Барселона» и «Атлетико» интересуются украинским форвардом Довбиком
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Жироны» Артём Довбик может перейти в один из испанских топ-клубов. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, за прогрессом украинского форварда пристально следят «Барселона» и мадридский «Атлетико». На 26-летнего футболиста также претендуют неназванные клубы английской Премьер-лиги.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Довбик перешёл в «Жирону» из клуба «Днепр-1» минувшим летом за € 7,75 млн. В текущем сезоне форвард провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее стало известно, что Довбик стал номинантом на приз лучшему игроку чемпионата Испании в декабре.

Материалы по теме
Украинец Довбик попал в число претендентов на награду лучшему игроку Ла Лиги в декабре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android