Сами Хююпя: Роналдо был силён как бык и очень быстр

Бывший центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Сами Хююпя рассказал о соперниках, против которых было сложнее всего играть.

«Кто доставлял мне больше всего проблем? У Тьерри Анри было всё, его темп было тяжело поддерживать.

Я играл против бразильца Роналдо в его лучшие годы. В 19 лет он выступал за ПСВ, и мы встретились с ними в Кубке УЕФА с моим бывшим клубом из Финляндии. Дома мы добились ничейного исхода, а в ответном матче разгромно проиграли 1:7. В том матче Роналдо оформил покер. Как же он был хорош! Его скорость, быстрые развороты — это нечто. Он был силён как бык», – приводит слова Хююпи Daily Mail.

Роналдо выступал за такие команды, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Всего за профессиональную карьеру бразильский форвард провёл 735 матчей, в которых забил 512 голов.