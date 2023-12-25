У потенциального новичка «Оренбурга» Томпсона нет 100 млн песо для залога суду — Dale Albo

У игрока чилийской команды «Коло-Коло» Хорди Томпсона, который является потенциальным новичком «Оренбурга», нет 100 млн песо (€ 103 тыс.) для залога суду, сообщает Dale Albo.

Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства. Ранее сообщалось, что футболист внёс в суд залог (100 млн песо), который позволяет ему нарушить домашний арест и покинуть страну. Однако в итоге у игрока нет таких денег.

При этом также была информация, что руководство «Коло-Коло» приняло решение о том, чтобы отпустить Томпсона в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за € 1,1 млн.