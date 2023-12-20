В «Оренбурге» заявили, что близки к трансферу Хорди Томпсона

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о работе по трансферу чилийского полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Мы близки к его переходу? Наверно, да. Я смотрел сегодня его итоговый трансфер. Сделал небольшое замечание. Наш специалист посмотрит и тогда мы финишируем по этому трансферу», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что руководство «Коло-Коло» приняло решение о том, чтобы отпустить Томпсона в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за $ 1,2 млн (€ 1,1 млн).

Напомним, Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства. Футболист внёс в суд залог (100 млн песо), который позволяет ему нарушить домашний арест и покинуть страну.