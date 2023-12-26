Экс-игрок «Анжи» — о Файзуллаеве: хочу, чтобы ЦСКА не стал его главной командой в карьере

Бывший узбекский футболист махачкалинского «Анжи» Одил Ахмедов высказался об игроке московского ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

«За кем из молодых футболистов из Узбекистана стоит следить? За Аббосбеком Файзуллаевым. Очень хочу, чтобы ЦСКА не стал его главной командой в карьере. У него есть качества и дисциплина для роста и игры на высоком уровне», — приводит слова Ахмедова Setanta Sports.

Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 18 матчах во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами.

Сейчас Аббосбек находится в расположении сборной Узбекистана, где готовится к Кубку Азии, который начнётся в январе. При этом игрок красно-синих уже отметился мячом в товарищеском матче со сборной Кыргызстана (4:1).