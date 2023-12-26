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Защитник «Локомотива» Фассон может перейти в «Васко да Гама»

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон может продолжить карьеру в «Васко да Гама», сообщает бразильский журналист Жуниньо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, бразильский клуб запросил информацию у «Локомотива» по футболисту.

Напомним, ранее сообщалось, что «Гремио» связался с «Локомотивом», чтобы узнать информацию о возможном переходе Фассона в январе 2024 года. Также интерес к игроку проявляют бразильские «Фламенго», «Интернасьонал» и «Коринтианс».

Лукас Фассон выступает за «Локомотив» с июня 2022 года, куда перешёл из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Контрактное соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Фассон принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив результативную передачу.

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