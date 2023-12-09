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«В горячке всё было». Фассон — о стычке с Лантратовым в матче с «Уралом»

«В горячке всё было». Фассон — о стычке с Лантратовым в матче с «Уралом»
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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал стычку с голкипером Ильёй Лантратовым во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча завершилась победой красно-зелёных со счётом 2:0. Голами отметились Евгений Морозов и Наир Тикнизян.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Морозов – 18'     2:0 Тикнизян – 90+5'    

«Стычка с Лантратовым? Игровой момент. Подошёл он ко мне, что-то пытался объяснить. В горячке всё было, ещё и головой ударился. Обычный игровой момент», — приводит слова Фассона «РБ Спорт».

Стычка возникла на 85-й минуте встречи после атаки «Урала» в штрафной железнодорожников. Илья Лантратов предъявил претензии Фассону, и они «пободались» головами. В разрешении конфликта поучаствовал капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов, который отвёл Фассона в сторону.

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