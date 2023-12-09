«В горячке всё было». Фассон — о стычке с Лантратовым в матче с «Уралом»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал стычку с голкипером Ильёй Лантратовым во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча завершилась победой красно-зелёных со счётом 2:0. Голами отметились Евгений Морозов и Наир Тикнизян.

«Стычка с Лантратовым? Игровой момент. Подошёл он ко мне, что-то пытался объяснить. В горячке всё было, ещё и головой ударился. Обычный игровой момент», — приводит слова Фассона «РБ Спорт».

Стычка возникла на 85-й минуте встречи после атаки «Урала» в штрафной железнодорожников. Илья Лантратов предъявил претензии Фассону, и они «пободались» головами. В разрешении конфликта поучаствовал капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов, который отвёл Фассона в сторону.