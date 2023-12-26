«Жизнь — это не только деньги и слава». Джек Грилиш рассказал о трудностях футболистов

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются профессиональные футболисты.

«Считаю ли я, что в некоторых моментах быть футболистом тяжело, несмотря на их заработки? Абсолютно, согласен на 1000%. Я иногда видел, как люди в интернете пишут: «Футболисты зарабатывают много денег, у них всё хорошо». Но жизнь… Не хочу усложнять, но жизнь – это не только деньги и слава. Конечно, это приятно, но мы такие же нормальные люди с обычными проблемами.

Если бы я сидел здесь и говорил, что моя жизнь прекрасна каждый божий день, это было бы ложью, потому что это совсем не так. Я обычный человек. Конечно, я благодарен за то, что я делаю и за свою жизнь. Но мы говорим, что это не так просто, как кажется. Иногда, когда вы играете плохо, вас оскорбляют 50 тыс. человек. Вы становитесь марионеткой, которую унижают в социальных сетях. Но для всех всё хорошо, потому что мы много зарабатываем.

На днях по дороге домой я смотрел документальный фильм о Робби Уильямсе. Он заставил меня задуматься, потому что у него, возможно, были все деньги мира, но я увидел трудности, с которыми он столкнулся. И иногда я узнаю в нём себя. Люди действительно не знают, что происходит «за закрытой дверью», – приводит слова Грилиша Sky Sport.

В нынешнем сезоне Джек Грилиш принял участие в 20 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах: забил три гола и отдал две результативные передачи.

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