Грилиш рассказал о трудностях работы с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

Вингер сборной Англии и «Манчестер Сити» Джек Грилиш ответил на вопрос о том, сложнее ли играть за команду Хосепа Гвардиолы в этом сезоне после исторического для клуба достижения.

«Не знаю, может быть, да. Я не уверен, это сложный вопрос. Знаете, иметь Пепа в качестве тренера – это фантастическое чувство. Но это также очень сложно, как вы можете себе представить. В первом сезоне, например, я изо всех сил пытался адаптироваться. А потом, когда теряешь опытных игроков и приходят новые, пусть и талантливые, требуется некоторое время, чтобы понять клуб и идеи тренера», — приводит слова Грилиша Sky Sport.

Напомним, «Манчестер Сити» в сезоне 22/23 выиграл «требл»: победа в Лиге Чемпионов, Английской Премьер-Лиге и Кубке Англии.

В нынешнем сезоне Джек Грилиш принял участие в 20 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах: забил 3 гола и отдал две результативные передачи.

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