Игрок «Спартака» Бонгонда вошёл в расширенный список сборной ДР Конго на Кубок Африки

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда включён тренерским штабом сборной ДР Конго в расширенный список кандидатов, которые могут принять участие в грядущем Кубке Африки. Об этом информирует официальный аккаунт конголезской национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Официальный аккаунт сборной ДР Конго в соцсети Х (ранее Twitter)

Кубок Африки пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года. Местом проведения этого турнира станет Кот-д'Ивуар. В матчах группового этапа Кубка Африки ДР Конго встретится с Замбией (17 января), Марокко (21 января), а также с Танзанией (24 января).

Напомним, 28-летний футболист дебютировал за сборную своей страны в феврале 2022 года в товарищеском матче с Бахрейном (1:0). Всего за конголезскую национальную команду игрок «Спартака» провёл 11 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.