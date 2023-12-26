Экс-спортдир «Зенита» Рибалта может получить работу в клубе Ла Лиги

Руководство испанской «Сельты» заинтересовано в том, чтобы бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта занял аналогичную должность в их клубе. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на реальную заинтересованность в услугах Рибалты, на текущий момент боссы «Сельты» ещё не связывались с испанским специалистом. Подчёркивается, что «Сельта» всерьёз рассматривает назначение Рибалты, поскольку в ближайшее время намерена уволить действующего спортивного директора клуба.

Напомним, 43-летний специалист работал в «Зените» с 2018 по 2021 год. Также Рибалта занимал должность главного скаута в таких европейских клубах, как «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Последним местом работы испанца стал французский «Марсель», где он занимал пост спортивного директора.

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