Рибалта на встрече с руководством «Спартака» сказал о необходимости уволить Абаскаля

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил о необходимости увольнения главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на встрече с руководством клуба. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, новый спортивный директор красно-белых Томаш Амарал не был столь категоричен и выразил мнение, что сначала нужно посмотреть на ситуацию в команде и разобраться.

Напомним, португальский специалист приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.

Ранее появлялась информация, что решение о продолжении сотрудничества с Гильермо Абаскалем будет зависеть от нового спортивного директора московского «Спартака».