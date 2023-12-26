Гвардиола — о критике «Сити»: чем больше ты побеждаешь, тем сильнее ждут твоего провала

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику в адрес своей команды. Испанский специалист подчеркнул, что «горожане» на протяжении последних восьми лет систематически показывают достойный уровень футбола.

«Футбол таков. Если ты не выигрываешь – ты ничто, пустое место. Чем больше ты пoбеждаешь, тем сильнее ждут твоего провала. Но все выигранные нами титулы – это что-то невеpоятное.

Когда команда перестаёт побеждать, появляются сомнения, и это вполне нормально. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. На протяжении последних восьми лет мы практически всегда показывали свой лучший футбол. Однако стоит нам только проиграть, окружающие тут же воспринимают поражение как кризис, катастрофу», – приводит слова Гвардиолы ESPN.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Гвардиолы набрали 34 очка после 17 проведённых матчей.