Кварацхелию хотят подписать четыре команды АПЛ и «ПСЖ» — Конур

Полузащитника итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию хотят подписать четыре команды английской Премьер-лиги и французский «ПСЖ», сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, кроме парижан грузином интересуются лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».

Напомним, ранее Хвича играл за московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Затем в марте 2022 года перебрался в грузинское «Динамо», откуда, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 13,3 млн перешёл в «Наполи».

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за неаполитанцев 23 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока составляет € 80 млн.