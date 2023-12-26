Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: Роналду сделал счёт 3:2, забив второй мяч с пенальти

«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: Роналду сделал счёт 3:2, забив второй мяч с пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 17-го тура саудовской Про-лиги между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром». Встреча проводится в Джидде.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 17-й тур
26 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
2 : 5
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Хамдалла – 14'     1:1 Роналду – 19'     1:2 Талиска – 38'     2:2 Хамдалла – 52'     2:3 Роналду – 68'     2:4 Мане – 76'     2:5 Мане – 82'    
Удаления: Фабиньо – 67' / нет

На 11-й минуте матча португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил мяч в ворота соперника, однако его гол не был засчитан из-за положения «вне игры». Всего через три минуты марокканец Абдерразак Хамдалла открыл счёт и вывел «Аль-Иттихад» вперёд. Уже на 19-й минуте Роналду сравнял счёт, реализовав пенальти. На 38-й минуте футболист «Аль-Насра» Андерсон Талиска забил второй мяч своей команды. Ассист на счету Алекса Теллеса.

В начале второго тайма Хамдалла оформил дубль с передачи Игора Коронадо. На 68-й минуте Роналду реализовал пенальти после удаления полузащитника «Аль-Иттихада» Фабиньо.

«Аль-Иттихад» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Аль-Наср» располагается на второй позиции. Команда набрала 40 очков после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица саудовской Про-лиги
Материалы по теме
Мане и Роналду отожгли в матче с командой Бензема! «Аль-Наср» разорвал соперника
Мане и Роналду отожгли в матче с командой Бензема! «Аль-Наср» разорвал соперника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android