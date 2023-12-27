«Шеффилд Юнайтед» — первый клуб в истории АПЛ, пропустивший два автогола после 75-й минуты

«Шеффилд Юнайтед» стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, которая пропустила два автогола после 75-й минуты матча. Об этом сообщает OptaJoe в социальной сети Х (бывший Twitter).

Между этими двумя голами прошло лишь четыре минуты и 34 секунды. На 77-й минуте встречи с «Лутон Таун» защитник «Шеффилд Юнайтед» Джек Робинсон забил гол в собственные ворота и сделал счёт 2:2. Через четыре минуты его партнёр по команде Анис Слимане повторил этот «подвиг». В итоге «Шеффилд» уступил со счётом 2:3.

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав девять очков в 19 матчах. «Лутон Таун» находится на 18-й позиции с 15 очками после 18 встреч.