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«Шеффилд Юнайтед» — первый клуб в истории АПЛ, пропустивший два автогола после 75-й минуты

«Шеффилд Юнайтед» — первый клуб в истории АПЛ, пропустивший два автогола после 75-й минуты
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«Шеффилд Юнайтед» стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, которая пропустила два автогола после 75-й минуты матча. Об этом сообщает OptaJoe в социальной сети Х (бывший Twitter).

Между этими двумя голами прошло лишь четыре минуты и 34 секунды. На 77-й минуте встречи с «Лутон Таун» защитник «Шеффилд Юнайтед» Джек Робинсон забил гол в собственные ворота и сделал счёт 2:2. Через четыре минуты его партнёр по команде Анис Слимане повторил этот «подвиг». В итоге «Шеффилд» уступил со счётом 2:3.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
2 : 3
Лутон Таун
Лутон
0:1 Даути – 17'     1:1 Макбарни – 61'     2:1 Ахмедходжич – 69'     2:2 Робинсон – 77'     2:3 Слимане – 81'    

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав девять очков в 19 матчах. «Лутон Таун» находится на 18-й позиции с 15 очками после 18 встреч.

Турнирная таблица АПЛ
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