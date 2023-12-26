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«Лутон Таун» одержал вторую победу подряд в АПЛ

«Лутон Таун» одержал вторую победу подряд в АПЛ
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Завершился матч 19-го тура английской Премьер-Лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун». Встреча прошла на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Самуэлем Аллисоном. «Лутон Таун» одержал победу со счётом 3:2.

Первый мяч был забит на 17-й минуте, когда полузащитник «Лутон Таун» Алфи Даути отличился с передачи Альберта-Самби Локонги. На 61-й минуте форвард хозяев Оливер Макбарни сравнял счёт. Ему ассистировал Джеймс Макэйти. Спустя восемь минут защитник «Шеффилда» Анель Ахмедходжич вывел свою команду вперёд.

На 77-й минуте защитник хозяев Джек Робинсон забил гол в собственные ворота — 2:2. Через четыре минуты его партнёр по команде Анис Слимане повторил этот подвиг.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
2 : 3
Лутон Таун
Лутон
0:1 Даути – 17'     1:1 Макбарни – 61'     2:1 Ахмедходжич – 69'     2:2 Робинсон – 77'     2:3 Слимане – 81'    

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав девять очков в 19 матчах. «Лутон Таун» находится на 18-й позиции с 15 очками после 18 встреч.

Турнирная таблица АПЛ
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