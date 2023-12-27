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Эрик тен Хаг считает, что после дебютного гола Хойлунд будет забивать ещё больше

Эрик тен Хаг считает, что после дебютного гола Хойлунд будет забивать ещё больше
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о дебютном голе нападающего Расмуса Хойлунда в матче 19 тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (3:2).

«Это очень важно для нападающего. Мы знаем, что он способен на это, ведь он доказал это в Лиге чемпионов. Он будет забивать голы и в Премьер-лиге, так что я очень рад. Я знаю, что с этого момента это придаст ему уверенности. Он будет забивать больше голов. Вы знаете, что у вас есть потенциал, и вы знаете, что он продемонстрировал свои способности на самом высоком уровне, и наступит момент, когда он будет забивать и в Премьер-лиге.

Сегодня он уже забил, и я уверен, что, когда он забьет один гол, придут и другие. Все дело в вере, и вы должны сами заслужить ее своими вложениями. Продолжайте верить, и это придет. Я разговаривал с ним. Он так счастлив. Он заслужил такой прием от болельщиков. Он всегда так настроен забить гол, и я думаю, что именно такой характер нужен нападающему», — приводит слова Тен Хага официальный сайт «Манчестера Юнайтед».

Хойлунд перешёл в «МЮ» из «Аталанты» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 73,9 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает в € 65 млн.

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