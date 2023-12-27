В пресс-службе испанского «Реала Сосьедад» рассказали, что российский полузащитник Арсен Захарян вернулся в Россию.

«Сейчас команда находится в отпуске, а Арсен Захарян уехал в Россию. О его состоянии будет известно после окончания паузы, 29 декабря, когда по возвращении в Испанию все игроки команды пройдут медицинское обследование», — приводит слова представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» Sport24.

В текущем сезоне испанской Примеры 20-летний Арсен Захарян провёл 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету россиянина четыре игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился. Ранее Захарян получил травму, из-за которой пропустил матч с «Кадисом» 21 декабря.