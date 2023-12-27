Непомнящий: для Слуцкого «Шанхай» — это не падение в пропасть, а интересный опыт

Российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

«Я так понимаю, мнение народа таково, что Лёня уже докатился до Китая. Но в работе тренера каждая новая команда — это всегда вызов, как бы банально это ни звучало. В том же Китае я работал в трёх командах, но в совершенно разных условиях. Если в Шэньяне команда стояла на вылет и нужно было решить вопрос, как закрепиться, то в Шанхае будет борьба за чемпионство.

Для Лёни это очень интересный момент. В Китае работали многие известные тренеры и выступали серьёзные футболисты. Хочу, чтобы меня правильно поняли. Это ни в коем случае не отступление или падение в пропасть. Это интересный опыт. Дай бог, чтобы у него там получилось.

Я бы не сказал, что работа тренера в Европе и Азии сильно отличается. Весь вопрос в том, как укомплектована команда, сколько будет иностранцев. Конечно, у китайцев есть свой менталитет и понимание. Я уверен, что там на порядок выросло профессиональное отношение к делу. Там богатейшая инфраструктура и прекрасные бытовые условия для жизни. Шанхай — абсолютно цивилизованный город. Думаю, Лёне там понравится», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.