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Борис Игнатьев: Китай хороший выбор для Слуцкого, но у меня там были трудности

Борис Игнатьев: Китай хороший выбор для Слуцкого, но у меня там были трудности
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Российский специалист Борис Игнатьев прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

«Выбор вполне приемлемый, даже хороший для Слуцкого. Условия для работы будут замечательные, если исходить из того времени, когда я работал в Китае. Под руками будут и хорошие мастера, и люди, которых надо будет многому учить с точки зрения тактического восприятия игры. Когда я работал в Китае, командные задачи решались слабее. У китайцев лучше идёт дело в индивидуальных видах спорта, нежели в командных, в том числе и в футболе.

У меня были трудности работы в психологическом плане. В Китае особый подход к себе. Там нельзя завышать тональность в разговоре, оскорблять. Если наш человек это всё вынесет, то там будет сказано, что такое недопустимо. В Китае унижать кого-то невозможно. Но даже во время моей работы в Китай приезжали хорошие футболисты из заграницы. Думаю, Леонид Викторович справится. Пожелаю ему успехов», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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