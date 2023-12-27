Юрий Сёмин: у Слуцкого есть что внести нового в развитие футбола в Китае

Российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

«Хороший выбор. У нас в Китае раньше работали Борис Игнатьев и Валерий Непомнящий — у них были большие успехи. Леонид правильно сделал, что вернулся в свою профессию. Он опытный тренер, который имеет большие победы и небольшие поражения. Это хороший выбор как для него, так и для китайцев. У него есть что внести нового в развитие футбола. У Слуцкого есть хорошие идеи для побед. Желаем ему удачи», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, китайский клуб объявил о назначении Леонида Слуцкого сегодня, 27 декабря. Последним местом работы 52-летнего специалиста был казанский «Рубин».