Слуцкий объяснил, почему не ушёл из «Рубина» после вылета в Первую лигу

Бывший тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему не покинул команду после её вылета в Первую лигу.

«Почему решил остаться после вылета в ФНЛ? Я считал, что я тоже часть этого процесса. Пусть обстоятельства были выше, пусть мы с ними не справились. Но коль ты уже попал в такие обстоятельства, то уже там, ну, дело чести, скажем так, сломать то, что разрушено было. Я не считаю, что при моём участии, но формально и при этом тоже. Поэтому это было очень важно», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа». Последним местом работы Леонида Слуцкого был «Рубин». Под руководством специалиста казанский клуб в сезоне-2021/2022 вылетел в Первую лигу, заняв 15-е место с 29 очками.