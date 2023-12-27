Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита»: «Краснодар» проводит прекрасный сезон и заслуженно лидирует

Тренер «Зенита»: «Краснодар» проводит прекрасный сезон и заслуженно лидирует
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра похвалил «Краснодар» за выступления в текущем сезоне.

«Мы периодически читаем, что про нас пишут. А тема мотивации по-моему поднимается всегда. Условно после не самой яркой победы кто-то скажет – у «Зенита» мало мотивации. После поражений то же самое. Да, некоторые матчи мы сыграли не лучшим образом. Но это не вопрос мотивации. Скорее – концентрации. Когда много выигрываешь, некоторым кажется, что где-то можно не дорабатывать или не добежать, и, конечно, из-за этого не всё получается – нам это не нравится. Никто не хочет проигрывать. Но играть на максимуме постоянно не может ни один футболист.

Сейчас нам некомфортно. Но в то же время понимаем – невозможно постоянно выигрывать. «Краснодар» проводит прекрасный сезон. В этом году они ни разу не проиграли дома в РПЛ. Очень хорошо, надёжно выглядят. Сейчас они заслуженно лидируют», – сказал Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Вендел больше не хочет платить таких штрафов». Что зимой будет с бразильцами «Зенита»?
Эксклюзив
«Вендел больше не хочет платить таких штрафов». Что зимой будет с бразильцами «Зенита»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android