Тренер «Зенита»: «Краснодар» проводит прекрасный сезон и заслуженно лидирует

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра похвалил «Краснодар» за выступления в текущем сезоне.

«Мы периодически читаем, что про нас пишут. А тема мотивации по-моему поднимается всегда. Условно после не самой яркой победы кто-то скажет – у «Зенита» мало мотивации. После поражений то же самое. Да, некоторые матчи мы сыграли не лучшим образом. Но это не вопрос мотивации. Скорее – концентрации. Когда много выигрываешь, некоторым кажется, что где-то можно не дорабатывать или не добежать, и, конечно, из-за этого не всё получается – нам это не нравится. Никто не хочет проигрывать. Но играть на максимуме постоянно не может ни один футболист.

Сейчас нам некомфортно. Но в то же время понимаем – невозможно постоянно выигрывать. «Краснодар» проводит прекрасный сезон. В этом году они ни разу не проиграли дома в РПЛ. Очень хорошо, надёжно выглядят. Сейчас они заслуженно лидируют», – сказал Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.