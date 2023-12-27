Глушенков: задача «Локомотива» — попасть в тройку, но хотим замахнуться и на большее

Футболист «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал турнирное положение московского клуба по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Игрок считает, что нынешний результат железнодорожников неплох, однако команде нужно прибавлять и забираться в турнирной таблице ещё выше. По словам Глушенкова, цель «Локомотива» — завершить чемпионат в тройке лидеров. Но Максим не стал исключать вариант борьбы за чемпионство.

«Не сказать, что отлично, но пока идём нормально. Думаю, можно так обозначить. Набрали 31 очко, до третьего места, получается, всего одно очко, а до первого — семь очков. В принципе, неплохо. Но надо добавлять и забираться ещё выше. Будем стараться хорошо работать на сборах, закладывать хороший фундамент, прогрессировать. Задача – попасть в тройку, но хочется попробовать замахнуться и на большее.

Лучший и худший матч первой части сезона? Лучшими назову два матча с «Зенитом», а также те встречи, в которых мы отыгрывались на последних минутах. Ну а самый плохой — с «Крыльями Советов», когда вели 3:1 и в итоге сыграли вничью», — приводит слова Глушенкова официальный сайт московского «Локомотива».

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники набрали 31 очко в 18 матчах. У лидера РПЛ, «Краснодара», 38 очков в активе.