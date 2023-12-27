Президент РПЛ Алаев: Китай уговаривает нас продать телеправа на нашу лигу

Глава МИР Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал об интересе к показу чемпионата России в Китае. Руководитель также высказался о работе с потенциальными спонсорами лиги.

«Сейчас все чуть оживились, движение пошло. Да, цифры, которые предлагают дружественные страны, не сильно радуют. Но год назад ― был просто ноль, никакого интереса. От дна мы оттолкнулись, какие-то сделки возможны. Это и страны, откуда в РПЛ много игроков приезжают, и богатые страны с Востока. Кто-то предлагает за сезон от $50 до 100 тыс. Это лучше, чем ноль, плюс присутствие на какой-то территории. Но есть вещи важнее суммы контракта: позиционирование, хайлайты, какие это платформы, если, например говорить про Китай.

Наше позиционирование? Есть желание, чтобы нас показывали везде. Те же китайцы очень любят футбол ― они смотрят всё, а не только АПЛ. Думаю, что китайские футболисты могут появиться в РПЛ. Предложение по покупке прав есть, мы его пока не принимаем, потому что это должно быть долгосрочное сотрудничество. Сейчас китайцы нас уговаривают. Мы им говорим, что, во-первых, денег мало. А, во-вторых, нам важно, как они будут нас дистрибутировать. Сейчас РПЛ показывают только на ближайших к нам территориям, однако постепенно интерес из недружественных стран снова появляется. Для понимания ― мы же делаем сейчас статистику с Яндексом и РусСтат, а недавно на нас вышли итальянцы ― хотят тоже предложить что-то со статистикой. Или, например, мячи ― у нас есть варианты Nike или Demix, но недавно проявил интерес к сотрудничеству один европейский производитель», – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.