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«Милан» продолжает работать над подписанием бомбардира «Штутгарта» Гирасси

«Милан» продолжает работать над подписанием бомбардира «Штутгарта» Гирасси
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«Милан» продолжает прорабатывать вариант с приобретением нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Милан» готовит для «швабов» предложение о покупке гвинейского форварда. Отмечается, что на 27-летнего футболиста также претендуют такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия».

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за команду 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику «Милана» Раде Круничу со стороны турецкого «Фенербахче».

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