«Фенербахче» продолжает надеяться на подписание хавбека «Милана» Крунича

«Фенербахче» рассчитывает на покупку полузащитника «Милана» и сборной Боснии и Герцеговины Раде Крунича в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство турецкого клуба готово увеличить своё предложение до € 4 млн. Отмечается, что даже такая сумма вряд ли удовлетворит «Милан». Представители итальянского клуба намерены выручить с продажи своего футболиста не менее € 10 млн. Сам игрок уже успел согласовать с «Фенербахче» условия личного контракта. Босниец сможет зарабатывать в турецкой команде около € 2,5 млн за сезон.

Крунич выступает за «Милан» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне полузащитник провёл за «россонери» 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8,5 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Фенербахче» к защитнику мадридского «Атлетико» Стефану Савичу.