Артём Дзюба снялся в фильме «Конец Славы»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба снялся в российском фильме «Конец Славы», где главную роль исполняет актёр Павел Деревянко.

Также в фильме снялись такие актёры, как Дарья Урсуляк, Сергей Чирков, Максим Лагашкин, Ян Цапник, Екатерина Климова и другие.

Дзюба в нынешнем сезоне сыграл за московскую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на четвёртом месте с 31 очком. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков. А ближайшие преследователи «быков» — это санкт-петербургский «Зенит» (36) и московское «Динамо» (32).