Экс-президента «Анкарагюджю», который избил судью, освободили из-под стражи

Бывшего президента турецкого «Анкарагюджю» Фарука Коджу, который избил судью Халила Умута Мелера, освободили из-под стражи до суда, сообщает Fanatik.

По информации источника, Коджа был освобождён из исправительного учреждения Синджана после удовлетворения апелляции адвокатов на его задержание. Ещё два фигуранта дела, Юнус Шахин и Кенан Четинкая, арестованные вместе с экс-президентом, продолжают находиться под стражей.

Напомним, экс-президент «Анкарагюджю» Коджа ударил арбитра Мелера после матча 15-го тура турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1). При этом в избиении судьи участвовал не только президент клуба, но и представители команды.

Затем президента клуба арестовала полиция, а вскоре он принёс свои извинения и подал в отставку. При этом турецкий арбитр допустил, что может завершить судейскую карьеру.