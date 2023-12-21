Судья Мелер: ситуацию с избиением спровоцировал главный тренер «Анкарагюджю» Белёзоглу

Подвергшийся нападению 11 декабря сразу после матча чемпионата Турции главный арбитр Халил Умут Мелер рассказал о деталях эпизода и назвал человека, которого считает виноватым в произошедшем.

«После того как прозвучал финальный свисток, игроки пришли поблагодарить меня и поздравить друг друга. В это время я увидел руки Эмре Белёзоглу, которого удерживал главный тренер соперника Ильхан Палут. Когда мы сосредоточились на том, что происходит, совершивший нападение человек ударил меня кулаком в левую сторону лица. Трудно сказать, помню ли я что-нибудь после этого или нет, потому что меня били на земле. В любом случае ни полиция, ни официальные представители этого не ожидали, потому что, казалось, не могло произойти никаких инцидентов. Только тренер спровоцировал эту ситуацию. Это был никто другой.

Эмре Белёзоглу? Да, это очевидно. Пусть бы он сказал в матче: «Ты совершил эту ошибку, моя команда пропустила гол из-за тебя!» Нет. «Анкарагюджю» и его болельщики тоже нормально отреагировали. Возможно, он планировал это заранее. Потому что, вы знаете, у него было личное мнение обо мне в 2018 году. Я думаю, что оно сохраняется и сейчас», — приводит слова Мелера Hürriyet.

11 декабря после финального свистка матча 15-го тура чемпионата Турции между «Анкарагюджю» (главный тренер Эмре Белёзоглу) и «Ризеспором» (главный тренер Ильхан Палут) произошло избиение главного рефери Халила Умута Мелера со стороны президента хозяев поля Фарука Коджи и сопровождавших его людей, которые вышли на поле сразу после финального свистка. «Анкарагюджю» выигрывал со счётом 1:0 до последних минут, но в самой концовке игры экс-нападающий ЦСКА Адольфо Гайч сравнял счёт, установив итоговый результат 1:1.