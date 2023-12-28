«Эвертон» — «Манчестер Сити»: гости впервые вышли вперёд на 64-й минуте

В эти минуты проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Эвертон» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток прозвучал в 23:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Эвертон» вышел вперёд на 29-й минуте. Голом в составе «ирисок» отметился Джек Харрисон. Спустя семь минут после начала второго тайма полузащитник «горожан» Фил Фоден поразил ворота хозяев, сравняв счёт. На 64-й минуте Хулиан Альварес реализовал пенальти. Гости впервые в матче повели — 2:1.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 34 очка за 17 матчей. «Эвертон», в свою очередь, располагается на 17-й строчке. В активе команды 16 очков после 18 игр чемпионата. Ранее «ирисок» оштрафовали на 10 очков за нарушения правил финансового фэйр-плей.
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