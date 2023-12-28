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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: гости впервые вышли вперёд на 64-й минуте

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: гости впервые вышли вперёд на 64-й минуте
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В эти минуты проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Эвертон» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток прозвучал в 23:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
27 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Харрисон – 29'     1:1 Фоден – 53'     1:2 Альварес – 64'     1:3 Б. Силва – 86'    

«Эвертон» вышел вперёд на 29-й минуте. Голом в составе «ирисок» отметился Джек Харрисон. Спустя семь минут после начала второго тайма полузащитник «горожан» Фил Фоден поразил ворота хозяев, сравняв счёт. На 64-й минуте Хулиан Альварес реализовал пенальти. Гости впервые в матче повели — 2:1.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 34 очка за 17 матчей. «Эвертон», в свою очередь, располагается на 17-й строчке. В активе команды 16 очков после 18 игр чемпионата. Ранее «ирисок» оштрафовали на 10 очков за нарушения правил финансового фэйр-плей.

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