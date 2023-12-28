Бернарду Силва повторил достижение Криштиану Роналду в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва повторил достижение Криштиану Роналду по результативным передачам в чемпионате Англии среди португальских игроков, сообщает Squawka Live в своей социальной сети X (ранее Twitter).

В матче 19-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» Силва сделал свою 37-ю результативную передачу в АПЛ, тем самым сравнявшись по этому показателю с Роналду. Теперь они делят второе место. Больше всего результативных передач в АПЛ среди португальцев сделал Нани. На его счету 43 результативные передачи.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах в чемпионате Англии, в которых записал в свой актив пять голов и четыре результативные передачи.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов: