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Бернарду Силва повторил достижение Криштиану Роналду в АПЛ

Бернарду Силва повторил достижение Криштиану Роналду в АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва повторил достижение Криштиану Роналду по результативным передачам в чемпионате Англии среди португальских игроков, сообщает Squawka Live в своей социальной сети X (ранее Twitter).

В матче 19-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» Силва сделал свою 37-ю результативную передачу в АПЛ, тем самым сравнявшись по этому показателю с Роналду. Теперь они делят второе место. Больше всего результативных передач в АПЛ среди португальцев сделал Нани. На его счету 43 результативные передачи.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах в чемпионате Англии, в которых записал в свой актив пять голов и четыре результативные передачи.

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Англия - Премьер-лига . 19-й тур
27 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Харрисон – 29'     1:1 Фоден – 53'     1:2 Альварес – 64'     1:3 Б. Силва – 86'    
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